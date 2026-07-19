Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Transferts 2026/2027
← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 18 & 19 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 19/07/2026 à 19:00
✍️
Source :
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Amiens
Le défenseur canadien
Justin Bergeron
signe pour une quatrième saison avec les gothiques.
Cergy-Pontoise
Les jokers signent l'attaquant américain
Ethan Somoza
en provenance du club anglais des Fife Flyers.
L'attaquant suédois
Jake Stella
ne poursuit pas avec les jokers.
Chamonix
Chez les pionniers les attaquants
Gabin Ville
,
Lauric Convert
,
Joseph Broutin
, le canadien
Jérémy Fortin
, l'américain
Matt Tugnutt
et le bielorusse
Stanislav Lopachuk
poursuivent avec les club chamoniard.
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Chambéry
Les éléphants signent le défenseur slovène
Tian Hebar
en provenance du HK Olimpija Ljubljana.
Epinal
Le jeune attaquant
Jules Wachowiak
prolonge l'aventure avec les wildcats.
Lyon
Le défenseur
Evan Andraud
prolonge pour un nouvelle saison avec les lions.
Meudon
Le jeune fardien
Emile Gouranton
rejoint les comètes en provenance des U20 de Cergy.
Morzine
Le défenseur américain
Cooper Swift
ne sera plus chez les pingouins.
Villard de Lans
Arrivée chez les ours de l'attaquant suédois
Viktor Greveback
en provenance du Wings HC.
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
?
Clermont-Ferrand
?L'attaquant
Nans Souchon
met un terme à sa cerrière de joueur.
Courbevoie
Le défenseur
Louis Benoist
prolonge son bail avec les coqs.
Mulhouse
L'attaquant
Tom Muller
poursuit l'aventure avec les scorpions.
Roanne
L'attaquant
Thomas Gambier
resigne pour une nouvelle saison avec les renards.
Wasquehal
Le jeune défenseur
Arthur Desson
rejoint les lions en provenance des U20 d'Amiens.
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
← Actualité précédente
Mouvements dans les clubs du 17 Juillet 2026.
17/07/2026 à 18:53
Actualité suivante →
Mouvements dans les clubs 20 Juillet 2026.
20/07/2026 à 19:42
Réactions (0)
Aucune réaction pour le moment.
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
Se connecter
Créer un compte
trueanal.org
...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales