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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 18 & 19 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 19/07/2026 à 19:00 ✍️ Source :
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Amiens
  • Le défenseur canadien Justin Bergeron signe pour une quatrième saison avec les gothiques.
Cergy-Pontoise
  • Les jokers signent l'attaquant américain Ethan Somoza en provenance du club anglais des Fife Flyers.
  • L'attaquant suédois Jake Stella ne poursuit pas avec les jokers.
Chamonix  

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DIVISION 1
Chambéry
  • Les éléphants signent le défenseur slovène Tian Hebar en provenance du HK Olimpija Ljubljana.
Epinal
  • Le jeune attaquant Jules Wachowiak prolonge l'aventure avec les wildcats.
Lyon
  • Le défenseur Evan Andraud prolonge pour un nouvelle saison avec les lions.
Meudon
  • Le jeune fardien Emile Gouranton rejoint les comètes en provenance des U20 de Cergy.
Morzine
  • Le défenseur américain Cooper Swift ne sera plus chez les pingouins.
Villard de Lans
  • Arrivée chez les ours de l'attaquant suédois Viktor Greveback en provenance du Wings HC.
 
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs

DIVISION 2
?
Clermont-Ferrand
  • ?L'attaquant Nans Souchon met un terme à sa cerrière de joueur.
Courbevoie Mulhouse
  • L'attaquant Tom Muller poursuit l'aventure avec les scorpions.
Roanne
  • L'attaquant Thomas Gambier resigne pour une nouvelle saison avec les renards.
Wasquehal
  • Le jeune défenseur Arthur Desson rejoint les lions en provenance des U20 d'Amiens.
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 18 & 19 Juillet 2026. - Transferts 2026/2027
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