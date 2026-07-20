Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Transferts 2026/2027
← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs 20 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 20/07/2026 à 19:42
✍️
Source :
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Anglet
L'hormadi enregistre la signature de l'attaquant canadien-américain
Caden Brown
en provenance du club américain des Greenboro Gargoyles (ECHL).
Marseille
Arrivée chez les spartiates de l'attaquant suédois
Oscar Gustafsson
en provenance de Cergy/Pontoise.
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Lyon
Arrivée chez les lions du gardien polonais
Michael Luba
en provenance de Dunkerque.
Neuilly sur Marne
Les bisons signent l'attaquant canadien
Olivier-Luc Haché
en provenance de l'Université de Moncton.
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
?
Equipe
?Pas de mouvement
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
← Actualité précédente
Mouvements dans les clubs du 18 & 19 Juillet 2026.
19/07/2026 à 19:00
Actualité suivante →
Mouvements dans les clubs du 21 Juillet 2026.
21/07/2026 à 19:06
Réactions (0)
Aucune réaction pour le moment.
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
Se connecter
Créer un compte
trueanal.org
...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales