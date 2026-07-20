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MAGNUS

Anglet

L'hormadi enregistre la signature de l'attaquant canadien-américain Caden Brown en provenance du club américain des Greenboro Gargoyles (ECHL).

Marseille

Arrivée chez les spartiates de l'attaquant suédois Oscar Gustafsson en provenance de Cergy/Pontoise.



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DIVISION 1

Lyon

Arrivée chez les lions du gardien polonais Michael Luba en provenance de Dunkerque.

Neuilly sur Marne

Les bisons signent l'attaquant canadien Olivier-Luc Haché en provenance de l'Université de Moncton.

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DIVISION 2

Equipe