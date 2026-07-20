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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs 20 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 20/07/2026 à 19:42 ✍️ Source :
 

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MAGNUS

Anglet
  • L'hormadi enregistre la signature de l'attaquant canadien-américain Caden Brown en provenance du club américain des Greenboro Gargoyles (ECHL).
Marseille
  • Arrivée chez les spartiates de l'attaquant suédois Oscar Gustafsson en provenance de Cergy/Pontoise.
 

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DIVISION 1

Lyon
  • Arrivée chez les lions du gardien polonais Michael Luba en provenance de Dunkerque.
Neuilly sur Marne
  • Les bisons signent l'attaquant canadien Olivier-Luc Haché en provenance de l'Université de Moncton.
 
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DIVISION 2
?
Equipe
  • ?Pas de mouvement
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs 20 Juillet 2026. - Transferts 2026/2027
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