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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 21 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 21/07/2026 à 19:06
✍️
Source :
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Anglet
Le défenseur suédois
Jesper Solomon Frisell
rejoint la formation de l'hormadi en provenance de Cergy/Pontoise.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Lyon
Le défenseur
Nathan Cal
sera de nouveau dans l'effectif des lions.
Villard de Lans
Les ours prolongent l'attaquant
Ethan Michon
pour une seconde saison.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
?
Clermont-Ferrand
L'attaquant
Pablo Acosta
poursuit son chemin avec les sangliers.
Courbevoie
Les coqs officailisent l'arrivée du défenseur
Aurélien Vinals
en provenance de Paris.
L'attaquant
Alexandre Hamdan
resigne avec les coqs.
Paris
Le défenseur
Aurélien Vinals
ne sera plus dans l'effectif des Français volants.
Roanne
Le défenseur
Allan Villand
sera de nouveau dans l'effectif des renards.
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