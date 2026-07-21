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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 21 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 21/07/2026 à 19:06 ✍️ Source :
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Anglet
  • Le défenseur suédois Jesper Solomon Frisell rejoint la formation de l'hormadi en provenance de Cergy/Pontoise. 
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Lyon
  • Le défenseur Nathan Cal sera de nouveau dans l'effectif des lions.
Villard de Lans
  • Les ours prolongent l'attaquant Ethan Michon pour une seconde saison.
 
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs

DIVISION 2
?
Clermont-Ferrand
  • L'attaquant Pablo Acosta poursuit son chemin avec les sangliers.
Courbevoie Paris
  • Le défenseur Aurélien Vinals ne sera plus dans l'effectif des Français volants.
Roanne
  • Le défenseur Allan Villand sera de nouveau dans l'effectif des renards.
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 21 Juillet 2026. - Transferts 2026/2027
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