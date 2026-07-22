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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 22 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 22/07/2026 à 20:15
✍️
Source :
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Briançon
Les diables rouges signent l'attaquant canadien
Scout Truman
en provenance du club Savannah Ghost Pirates (ECHL).
Rouen
Les dragons signent leur nouveau coach, le canadien
Eric Landry
en provenance du club suisse d'Ambri-Piotta.
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.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Lyon
L'attaquant russe
Dmitri Dudkin
portera de nouveau le maillot des lions.
Meudon
Le jeune gardien
Mahé Rideau
intègre l'équipe fanion des comètes.
Neuilly sur Marne
Arrivée chez les bisons du défenseur canadien
Denis Toner
en provenance de l'université de Moncton.
Valence
Prolongation chez les lynx du défenseur
Sofian Lahssini
.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
?
Clermont-Ferrand
Le défenseur
Angel Soury
poursuit l'avanture avec les sangliers.
Courbevoie
L'attaquant canadien
Mattéo Pecchia
ne sera plus un membre des jets.
Wasquehal
Arrivée chez les lions du jeune attaquant
Benjamin Benoist
en provenance des U20 de Gap.
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Mouvements dans les clubs du 21 Juillet 2026.
21/07/2026 à 19:06
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