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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 22 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 22/07/2026 à 20:15 ✍️ Source :
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Briançon
  • Les diables rouges signent l'attaquant canadien Scout Truman en provenance du club Savannah Ghost Pirates (ECHL).
Rouen
  • Les dragons signent leur nouveau coach, le canadien Eric Landry en provenance du club suisse d'Ambri-Piotta. Voir NEWS.
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Lyon
  • L'attaquant russe Dmitri Dudkin portera de nouveau le maillot des lions.
Meudon
  • Le jeune gardien Mahé Rideau intègre l'équipe fanion des comètes.
Neuilly sur Marne
  • Arrivée chez les bisons du défenseur canadien Denis Toner en provenance de l'université de Moncton.
Valence  
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DIVISION 2
?
Clermont-Ferrand
  • Le défenseur Angel Soury poursuit l'avanture avec les sangliers.
Courbevoie Wasquehal
  • Arrivée chez les lions du jeune attaquant Benjamin Benoist en provenance des U20 de Gap.
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 22 Juillet 2026. - Transferts 2026/2027
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