Mouvements dans les clubs du 20 août 2026.

Cergy/Pontoise
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MAGNUS
- Le jeune défenseur Noah Wendling intègre l'équipe fanion des jokers.
Equipe
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DIVISION 1
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Courbevoie
Toulon
DIVISION 2
- L'attaquant Yann Arrighi portera de nouvau le maillot des boucaniers.
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