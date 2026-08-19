Mouvements dans les clubs du 19 Août 2026.

Equipe
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MAGNUS
Caen
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DIVISION 1
Morzine-Avoriaz
- Les drakkars signent le défenseur suédois Filip Hedberg en provenance du club suédois du Falu IF.
Valence
- L'attaquant Gautier Alvau rejoint les pingouins en provenance de Nantes.
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Brest
DIVISION 2
Evry/Viry
- L'inusable défenseur Nicolas Favarin sera toujours présent chez les albatros.
Courbevoie
HCMP
- Signature chez les jets de l'attaquant hongrois Oliver Pinczes en provenance du club hongrois du Dunaujvaros.
Toulon
- Arrivée chez les bouquetins de l'attaquant néo-zélandais Jacob Ratcliffe en provenance du club néo-zélandais du Canberra Brave.
Wasquehal
- L'attaquant Thomas Merbah poursuit l'aventure avec les boucaniers.
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