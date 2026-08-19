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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 19 Août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 19/08/2026 à 19:24 ✍️ La rÃ©daction / sl Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs
 

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MAGNUS

Equipe
  • Pas de mouvement.
 

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DIVISION 1

Caen
  • Les drakkars signent le défenseur suédois Filip Hedberg en provenance du club suédois du Falu IF.
Morzine-Avoriaz
  • L'attaquant Gautier Alvau rejoint les pingouins en provenance de Nantes.
Valence  
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DIVISION 2 

Brest
  • L'inusable défenseur Nicolas Favarin sera toujours présent chez les albatros.
Evry/Viry
  • Signature chez les jets de l'attaquant hongrois Oliver Pinczes en provenance du club hongrois du Dunaujvaros.
Courbevoie HCMP
  • Arrivée chez les bouquetins de l'attaquant néo-zélandais Jacob Ratcliffe en provenance du club néo-zélandais du Canberra Brave.
Toulon
  • L'attaquant Thomas Merbah poursuit l'aventure avec les boucaniers.
Wasquehal  
 
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