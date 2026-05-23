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Transferts 2026/2027
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs du 23 Mai 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 23/05/2026 à 19:21
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Amiens
Prolongation chez les gothiques de l'attaquant
Virgile Gauffriau
.
Cergy-Pontoise
L'attaquant
Sayam Limtong
ne sera plus chez les jokers après trois saisons sous ces couleurs.
Nice
Les aigles enrolent le défenseurs américain
John Druskinis
pour la prochaine saison en provenance de l'université américaine Lake Superior State (NCAA).
Rouen
Le défenseur
Mattéo Perdrix
ne sera plus dans l'effectif des dragons pour la future saison.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Cholet
Prolongation chez les dogs pour une huitième saison du défenseur canadien
Ludovic Karsh
.
Mont-Blanc
Resignature chez les yétis du défenseur
Marius Ceret
.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Annecy
Les chevaliers du lac recrutent l'attaquant
Pierre Trouve
en provenance de Meudon.
Dijon
Signature chez les ducs de l'attaquant américain
Hunter Brackett
en du club allemand du ECW Sande.
La Roche sur Yon
L'attaquant canadien
Jérémy Pelissou
portera pour une autre saison le maillot des aigles.
Mulhouse
Les scorpions prolongent pour une nouvelle saison l'attaquant
Julien Burgert
.
Toulouse-Blagnac
Le défenseur
Mathieu Borg
sera de nouveau dans l'effectif des bélougas.
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