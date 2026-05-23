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Transferts 2026/2027
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs du 23 Mai 2026.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 23/05/2026 à 19:21
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Amiens Cergy-Pontoise
  • L'attaquant Sayam Limtong ne sera plus chez les jokers après trois saisons sous ces couleurs.
Nice
  • Les  aigles enrolent le défenseurs américain John Druskinis pour la prochaine saison en provenance de l'université américaine Lake Superior State (NCAA).
Rouen
  • Le défenseur Mattéo Perdrix ne sera plus dans l'effectif des dragons pour la future saison.
 

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DIVISION 1

Cholet
  • Prolongation chez les dogs pour une huitième saison du défenseur canadien Ludovic Karsh.
Mont-Blanc
 
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DIVISION 2

Annecy
  • Les chevaliers du lac recrutent l'attaquant Pierre Trouve en provenance de Meudon.
Dijon
  • Signature chez les ducs de l'attaquant américain Hunter Brackett en du club allemand du ECW Sande.
La Roche sur Yon
  • L'attaquant canadien Jérémy Pelissou portera pour une autre saison le maillot des aigles.
Mulhouse
  • Les scorpions prolongent pour une nouvelle saison l'attaquant Julien Burgert.
Toulouse-Blagnac
  • Le défenseur Mathieu Borg sera de nouveau dans l'effectif des bélougas.
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs du 23 Mai 2026. - Transferts 2026/2027
 
 
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