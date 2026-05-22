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Transferts 2026/2027
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs le 22 Mai 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 22/05/2026 à 19:43
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Amiens
En provenance des U20, l'attaquant
Enzo Benoit
signe son premier contrat pro et intiègre l'effectif magnus.
Anglet
Arrivée à l'hormadi de l'attaquant canadien
Owen Pederson
en provenance de l'université d'Alberta.
Bordeaux
Prolongation chez les boxers de l'attaquant
Loïc Farnier
pour une nouvelle saison.
Marseille
Les spartiates engagent le défenseur japonais
Riku Ishida
en provenance du club américain des Bloomington Bison (ECHL).
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Caen
le gardien
Ulysse Benbassat
quitte les drakkars.
Epinal
Les wildcats signent le défenseur letton
Gustavs Krumins
en provenance du club letton de Liepaja.
Mont-Blanc
Arrivée du gardien
Ulysse Benbassat
en provenance de Caen.
Nantes
Le gardien espagnol
Albert Bosch
, le défenseur
Matthieu Rouxel
, l'attaquant
Gautier Alvau
et l'attaquant canadien
Sean Ross
ne seront plus membres des corsaires la saison prochaine.
Tours
L'attaquant
Kenny Martin
ne sera plus chez les remparts.
Le defenseur américain
Mark Shroyer
ne sera plus dans l'effectif des remparts.
Le gardien
Sébastien Raibon
sera pour une nouvelle fois devant les filets des remparts.
Valenciennes
Les diables rouges signent le défenseur tchèque
Jiri Remta
en provenance du club HC Orli Znojmo.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Dijon
L'attaquant
Aymeric Geantet
poursuit dans la formation des ducs.
L'amblématique défenseur
Quentin Mahier
sera de nouveau un duc la saison prochaine.
La Roche sur Yon
L'attaquant
Antoine Goutefanga
portera de nouveau le maillot des aigles.
Montpellier
Le défenseur
Théo Caubet
restre dans l'effectif des vipers.
Reims
L'attaquant canadien
Guillaume Coulombe
ne sera plus dans l'effectif des phénix.
Toulouse-Blagnac
L'attaquant
Hugo Galvez
prolonge l'aventure avec les bélougas.
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