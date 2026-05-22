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Transferts 2026/2027
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs le 22 Mai 2026.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 22/05/2026 à 19:43
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Amiens
  • En provenance des U20, l'attaquant Enzo Benoit signe son premier contrat pro et intiègre l'effectif magnus.
Anglet
  • Arrivée à l'hormadi de l'attaquant canadien Owen Pederson en provenance de l'université d'Alberta.
Bordeaux
  • Prolongation chez les boxers de l'attaquant Loïc Farnier pour une nouvelle saison.
Marseille
  • Les spartiates engagent le défenseur japonais Riku Ishida en provenance du club américain des Bloomington Bison (ECHL).
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Caen Epinal
  • Les wildcats signent le défenseur letton Gustavs Krumins en provenance du club letton de Liepaja.
Mont-Blanc Nantes Tours
  • L'attaquant Kenny Martin ne sera plus chez les remparts.
  • Le defenseur américain Mark Shroyer ne sera plus dans l'effectif des remparts.
  • Le gardien Sébastien Raibon sera pour une nouvelle fois devant les filets des remparts.
Valenciennes
  • Les diables rouges signent le défenseur tchèque Jiri Remta en provenance du club HC Orli Znojmo.
 
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DIVISION 2

Dijon
  • L'attaquant Aymeric Geantet poursuit dans la formation des ducs.
  • L'amblématique défenseur Quentin Mahier sera de nouveau un duc la saison prochaine.
La Roche sur Yon Montpellier
  • Le défenseur Théo Caubet restre dans l'effectif des vipers.
Reims Toulouse-Blagnac
  • L'attaquant Hugo Galvez prolonge l'aventure avec les bélougas.
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs le 22 Mai 2026. - Transferts 2026/2027
 
 
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