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Transferts 2026/2027
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 21 Mai 2026
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 21/05/2026 à 19:49
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Amiens
  • Le jeune défenseur Raphaël Opoma Ngombo quitte les gothiques.
  • L'attaquant canadien Nicholas Girouard s'engage en faveur des Gothiques en provenance du club canadien des Trois-Rivières (ECHL).
Angers Bordeaux Briançon
  • Les diables rouges signent leur gardien avec le canadien Samuel Richard en provenance du club des Orlando Solar Bears (ECHL).
Cergy-Pontoise
  • L'attaquant Gauthier Gibert rejoint les rangs des jokers en provenance d'Amiens.
Chamonix
  • Le gardien Baptiste Boudet rejoint les pionniers en provenance du Mont-Blanc.
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Caen
  • L'attaquant Matias Pognant resigne pour une nouvelle saison avec les drakkars.
Chambéry
  • L'attaquant canadien Keaden Patrick ne sera plus dans l'effectif des éléphants.
Cholet
  • Le gardien canadien Mark Grametbauer ne sera plus chez les dogs pour la future saison.
  • Signature du gardien canadien Nikolas Hurtebise en provenance de l'université Concordia.
Dunkerque
  • L'attaquant canadien Zachary Daneau poursuit l'aventure avec les corsaires.
Nantes
  • Le défenseurs Raphaël Brites sera de retour chez les corsaires la saison prochaine.
Tours
  • L'attaquant canadien Steven Fournier ne sera plus chez les remparts la saison prochaine.
  • Signature chez les remparts de l'attaquant Laim Kindree en provenance de l'université de British Columbia.
 
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs

DIVISION 2

Annecy
  • Arrivée chez les chevaliers du lac de l'attaquant russe Ilya Altybarmakyan en provenance de Caen.
Châlons
  • L'attaquant Louis Chaix prolonge pour une nouvelle saison avec les gaulois.
Reims Toulouse-Blagnac
  • Ariivée chez les bélougas du défenseur Raphaël Opoma Ngombo en provenance d'Amiens et en licence bleue à Valenciennes.
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 21 Mai 2026 - Transferts 2026/2027
 
 
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