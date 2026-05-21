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Transferts 2026/2027
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 21 Mai 2026
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 21/05/2026 à 19:49
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Amiens
Le jeune défenseur
Raphaël Opoma Ngombo
quitte les gothiques.
L'attaquant canadien
Nicholas Girouard
s'engage en faveur des Gothiques en provenance du club canadien des Trois-Rivières (ECHL).
Angers
Le gardien
Matt O'Connor
ne poursuit pas avec les ducs.
Bordeaux
Le gardien international
Quentin Papillon
prolonge son bail avec les boxers.
Briançon
Les diables rouges signent leur gardien avec le canadien
Samuel Richard
en provenance du club des Orlando Solar Bears (ECHL).
Cergy-Pontoise
L'attaquant
Gauthier Gibert
rejoint les rangs des jokers en provenance d'Amiens.
Chamonix
Le gardien
Baptiste Boudet
rejoint les pionniers en provenance du Mont-Blanc.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Caen
L'attaquant
Matias Pognant
resigne pour une nouvelle saison avec les drakkars.
Chambéry
L'attaquant canadien
Keaden Patrick
ne sera plus dans l'effectif des éléphants.
Cholet
Le gardien canadien
Mark Grametbauer
ne sera plus chez les dogs pour la future saison.
Signature du gardien canadien
Nikolas Hurtebise
en provenance de l'université Concordia.
Dunkerque
L'attaquant canadien
Zachary Daneau
poursuit l'aventure avec les corsaires.
Nantes
Le défenseurs
Raphaël Brites
sera de retour chez les corsaires la saison prochaine.
Tours
L'attaquant canadien
Steven Fournier
ne sera plus chez les remparts la saison prochaine.
Signature chez les remparts de l'attaquant
Laim Kindree
en provenance de l'université de British Columbia.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Annecy
Arrivée chez les chevaliers du lac de l'attaquant russe
Ilya Altybarmakyan
en provenance de Caen.
Châlons
L'attaquant
Louis Chaix
prolonge pour une nouvelle saison avec les gaulois.
Reims
Le gardien
Tristan Mongellaz
sera pour la troisième saison devant le filet des phénix.
L'attaquant
Maxime Rolland
ne sera plus chez les phénix.
Toulouse-Blagnac
Ariivée chez les bélougas du défenseur
Raphaël Opoma Ngombo
en provenance d'Amiens et en licence bleue à Valenciennes.
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