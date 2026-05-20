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Transferts 2026/2027
Hockey sur glace - Mouvement dans les clubs au 20 Mai 2026
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 20/05/2026 à 19:46
 

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MAGNUS

Bordeaux Nice  

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Caen
  • Le défenseur Emmanuel Alvarez reste fidèle au drakkar pour la future saison.
Cholet
  • Le défenseur canadien Louis Belisle prolonge son bail avec les dogs.
Meudon
  • Les comètes signent le défenseur suédois Albin Torstensson en provenance de Tours.
Mont-Blanc
Morzine-Avoriaz
Nantes
Strasbourg
  • Arrivée à l'étoile noire de l'attaquant Bryan Ten Braak en provenance de Gap.
Tours
 
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DIVISION 2

Annecy
  • L'attaquant Mathis Carrain ne sera plus dans l'effectif des chevaliers du lac.
Dijon Mulhouse
  • L'attaquant finalandais Atte Peltonen resigne avec les scorpions.
Reims
  • L'attaquant Thybaud Rouillard prolonge pour une 7ème saison avec les phénix.
  • L'attaquant Axel Clée ne reviendra pas la saison prochaine avec les phénix.
Roanne Toulouse-Blagnac
  • L'attaquant Camille Mutte protera pour une nouvelle saison le maillot des bélougas.
 

Photo hockey Mouvement dans les clubs au 20 Mai 2026 - Transferts 2026/2027
 
 
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