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Transferts 2026/2027
Hockey sur glace - Mouvement dans les clubs au 20 Mai 2026
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 20/05/2026 à 19:46
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Bordeaux
L'attaquant canadien
Pierre-Olivier Morin
portera de nouveau le maillot des boxers.
Nice
L'attaquant américain
Henry McKinney
quitte le nid des aigles.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Caen
Le défenseur
Emmanuel Alvarez
reste fidèle au drakkar pour la future saison.
Cholet
Le défenseur canadien
Louis Belisle
prolonge son bail avec les dogs.
Meudon
Les comètes signent le défenseur suédois
Albin Torstensson
en provenance de Tours.
Mont-Blanc
Le gardien
Baptiste Boudet
ne poursuit pas sa route avec les yétis.
Morzine-Avoriaz
L'attaquant
Konstantin Kebets
ne poursuit pas l'aventure avec les pingouins.
Nantes
De nombreux départs chez les corsaires pour la défensive les canadiens
Marko Jakovljevic
et
Ben Wozney
ne seront pas de retour. Pour l'attaque
Valérian Mathieu
et le canadien
Charles Farmer
quittent le club.
Arrivée chez les corsaires de l'attaquant franco-espagnol
Joan Cerda
en provenance de Gap.
Strasbourg
Arrivée à l'étoile noire de l'attaquant
Bryan Ten Braak
en provenance de Gap.
Tours
Le défenseur
Christoph Tiramani
sera toujours dans l'effectif des remparts la saison prochaine.
Les défenseurs suédois
Marcus Bjork
et
Albin Torstensson
quitte la formation des remparts
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Annecy
L'attaquant
Mathis Carrain
ne sera plus dans l'effectif des chevaliers du lac.
Dijon
Prolongation pour une septième saison chez les ducs de l'attaquant
Tristan Valtat
.
Le défenseur
Benjamin Petot
resigne avec les ducs.
Mulhouse
L'attaquant finalandais
Atte Peltonen
resigne avec les scorpions.
Reims
L'attaquant
Thybaud Rouillard
prolonge pour une 7ème saison avec les phénix.
L'attaquant
Axel Clée
ne reviendra pas la saison prochaine avec les phénix.
Roanne
Le gardien
Eliot Peltier
ne gardera plus la cage des renards.
Toulouse-Blagnac
L'attaquant
Camille Mutte
protera pour une nouvelle saison le maillot des bélougas.
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