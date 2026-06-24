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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 24 Juin 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 24/06/2026 à 19:42
✍️
Source :
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Cergy-Pontoise
L'attaquant leton
Emils Gegeris
rejoint les jokers en provenance du HC Poruba. Il a evolué deja avec les jokers lors de la saison 2023/2024.
Chamonix
L'attaquant tchèque
Adam Raska
ne sera plus un membre des pionniers.
Gap
L'attaquant
Bastien Zago
rejoint le nid des rapaces en provenance de Morzine.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Epinal
L'attaquant
Alexandre Lubin
portera pour une nouvelle saison le maillot des wildcats.
Valenciennes
L'attaquant canadien
Levi Glasman
ne sera plus dans l'effectif des diables rouges.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
?
Brest
Le jeune attaquant
Malo Faurie
poursuit son vol avec les albatros.
Clermont-Ferrand
L'attaquant
Louis Duval
prolonge sa route avec les sangliers.
Evry-Viry
Le gardien
Mathieu Jacquemin
ne poursuit pas avec les jets.
La Roche sur Yon
L'attquant russe
Maxim Tsaplin
revient des aigles après une escapade dans le club hollandais du Golden Sharks Mechelen.
Mulhouse
Le jeune défenseur
Hugo Filippig
poursuit avec les scorpions.
Orléans
Arrivée chez les renards du défenseur
Adam Chignard
en provenance de Brive.
Toulouse-Blagnac
L'attaquant
Ugo Boccassini
ne sera plus chez les bélougas.
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