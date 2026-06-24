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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 24 Juin 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 24/06/2026 à 19:42 ✍️ Source :
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS
Cergy-Pontoise
  • L'attaquant leton Emils Gegeris rejoint les jokers en provenance du HC Poruba. Il a evolué deja avec les jokers lors de la saison 2023/2024.
Chamonix
  • L'attaquant tchèque Adam Raska ne sera plus un membre des pionniers.
Gap
  • L'attaquant Bastien Zago rejoint le nid des rapaces en provenance de Morzine.
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1
Epinal
  • L'attaquant Alexandre Lubin portera pour une nouvelle saison le maillot des wildcats.
Valenciennes
  • L'attaquant canadien Levi Glasman ne sera plus dans l'effectif des diables rouges.
 
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DIVISION 2
?
Brest
  • Le jeune attaquant Malo Faurie poursuit son vol avec les albatros.
Clermont-Ferrand
  • L'attaquant Louis Duval prolonge sa route avec les sangliers.
Evry-Viry La Roche sur Yon
  • L'attquant russe Maxim Tsaplin revient des aigles après une escapade dans le club hollandais du Golden Sharks Mechelen.
Mulhouse Orléans
  • Arrivée chez les renards du défenseur Adam Chignard en provenance de Brive.
Toulouse-Blagnac  
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 24 Juin 2026. - Transferts 2026/2027
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