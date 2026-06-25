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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 25 Juin 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 25/06/2026 à 19:30 ✍️ Source :
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Amiens Anglet
  • Le defenseur américain Matthew Serdl quitte l'hormadi et rejoint la Pologne.
Grenoble
  • Le défenseur canadien Cody Donaghey rejoint les bruleurs de loups en provenance d'Angers.
 

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DIVISION 1
Caen Mont-Blanc
  • L'attaquant bielorusse Vladimir Dzhig ne poursuit pas avec les yétis.
Nantes  
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DIVISION 2
?
Montpellier Orléans
  • Arrivée chez les renards de l'attaquant Jérémy Gamache en provenance de l'université du Québec en Outaouais.
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 25 Juin 2026. - Transferts 2026/2027
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