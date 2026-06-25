Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Transferts 2026/2027
← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 25 Juin 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 25/06/2026 à 19:30
✍️
Source :
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Amiens
L'attaquant canadien
Sean Richards
quitte les gothiques pour rejoindre un club de D2 anglaise.
Trois autres départs chez les gothiques, le defenseur slovène
Aleksandar Magovac
, le défenseur slovène
Kristjan Cepon
et l'attaquant canadien
Anthony Beauchamp
.
Anglet
Le defenseur américain
Matthew Serdl
quitte l'hormadi et rejoint la Pologne.
Grenoble
Le défenseur canadien
Cody Donaghey
rejoint les bruleurs de loups en provenance d'Angers.
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Caen
Le jeune attaquant
Thibault Claireaux
poursuit le voyage à bord du drakkar.
Mont-Blanc
L'attaquant bielorusse
Vladimir Dzhig
ne poursuit pas avec les yétis.
Nantes
L'attaquant russe
Alexander Yakimenko
arrive chez les corsaires en provenance de Neuilly.
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
?
Montpellier
L'attaquant
Théo Perrenoud
ne sera plus dans la team vipers.
Orléans
Arrivée chez les renards de l'attaquant
Jérémy Gamache
en provenance de l'université du Québec en Outaouais.
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
← Actualité précédente
Mouvements dans les clubs du 24 Juin 2026.
24/06/2026 à 19:42
Actualité suivante →
Mouvements dans les clubs du 26 Juin 2026.
26/06/2026 à 19:57
Réactions (0)
Aucune réaction pour le moment.
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
Se connecter
Créer un compte
trueanal.org
...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales