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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 26 Juin 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 26/06/2026 à 19:57
✍️
Source :
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Angers
Le défenseur international
Vincent Llorca
s'engage pour une 8ème saison avec les ducs.
Briançon
Le défenseur canadien-suédois
Peter Stratis
s'engage en faveur des diables rouges en provenance de l'université d'Ottawa.
Cergy-Pontoise
Le defenseur
Paulin Hostein
quitte les jokers pour rejoindre les USA.
L'attaquant canadien
Ben Sokay
ne sera pluqs chez les jokers.
Grenoble
Les bruleurs de loups intègrent dans leur effectif pro le défenseur
Niklas Terglav
et l'attaquant russe
Stepan Nemtyriev
.
Marseille
L'attaquant tchèque
Jan Dufek
signe pour une quatrième saison avec les spartiates.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Caen
L'attaquant
Paul Le Lem
rejoint les drakkars en provenance de Rouen.
Epinal
Le defenseur
Tomas Nechala
ne sera plus chez les wildcats
Mont-Blanc
Le jeune attaquant
Léo Mathieu
s'engage avec les yétis.
Morzine
Prolongation de l'attaquant russe
Maxim Zyuzyakin
chez les pingouins.
Valenciennes
Arrivée chez les diables rouges du jeune attaquant
Kilian Deniau
en provenance du club de Saint-Laurent Patriotes.
Villard de Lans
L'attaquant
Eric Aurard
prolonge l'aventure avec les ours.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
?
Brest
Le défenseur
Eliot Weber
ne volera plus avec les albatros.
Clermont-Ferrand
L'attaquant
Eddy Thonnessen
signe avec les sangliers en provenance de Brest.
HCMP
Prolongation de l'attaquant
Jeoffrey Couvat
chez les bouquetins.
Evry/Viry
Arrivée chez les jets du gardien
Gaëtan Melin
en provenance de Meudon.
L'attaquant
Thomas Mathieu
ne sera plus dans l'effectif des jets.
Orléans
Arrivée du jeune attaquant leton
Kristers Kuznecovs
en provenance du club leton du Liepaja.
Roanne
Le défenseur
Martin Ropert
poursuit sa route avec les renards.
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