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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 26 Juin 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 26/06/2026 à 19:57 ✍️ Source :
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Angers
  • Le défenseur international Vincent Llorca s'engage pour une 8ème saison avec les ducs.
Briançon
  • Le défenseur canadien-suédois Peter Stratis s'engage en faveur des diables rouges en provenance de l'université d'Ottawa.
Cergy-Pontoise
  • Le defenseur Paulin Hostein quitte les jokers pour rejoindre les USA.
  • L'attaquant canadien Ben Sokay ne sera pluqs chez les jokers.
Grenoble Marseille
  • L'attaquant tchèque Jan Dufek signe pour une quatrième saison avec les spartiates.
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1
Caen
  • L'attaquant Paul Le Lem rejoint les drakkars en provenance de Rouen.
Epinal Mont-Blanc
  • Le jeune attaquant Léo Mathieu s'engage avec les yétis.
Morzine Valenciennes
  • Arrivée chez les diables rouges du jeune attaquant Kilian Deniau en provenance du club de Saint-Laurent Patriotes.
Villard de Lans
  • L'attaquant Eric Aurard prolonge l'aventure avec les ours.
 
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DIVISION 2
?
Brest
  • Le défenseur Eliot Weber ne volera plus avec les albatros.
Clermont-Ferrand
  • L'attaquant Eddy Thonnessen signe avec les sangliers en provenance de Brest.
HCMP Evry/Viry
  • Arrivée chez les jets du gardien Gaëtan Melin en provenance de Meudon.
  • L'attaquant Thomas Mathieu ne sera plus dans l'effectif des jets.
Orléans
  • Arrivée du jeune attaquant leton Kristers Kuznecovs en provenance du club leton du Liepaja.
Roanne
  • Le défenseur Martin Ropert poursuit sa route avec les renards.
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 26 Juin 2026. - Transferts 2026/2027
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