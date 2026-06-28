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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 27 & 28 Juin 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 28/06/2026 à 19:00
✍️
Source :
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Chamonix
Les pionniers recrutent le défenseur finlandais
Taneli Ronkainen
en provenance du club hongrois de l'UTE.
Gap
Les rapaces signent l'attaquant
Charlie Simond
en provenance de Chamonix.
Grenoble
Les jeunes attaquants
Maxime Toukmatchev
et
Hugo Nogaretto
ne seront plus chez les bruleurs de loups.
Bien qu'encore suspendu,
Pierre Crinon
sera toujours dans l'effectif des bruleurs de loups.
Le gardien français-bélarusse
Cebald Debiak
sera le 3ème gardien des bruleurs de loups.
Nice
Les aigles accueillent dans leur nid les attaquants
Hugo Nogaretto
et
Maxime Toukmatchev
en provenance de Grenoble.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Chambéry
Le gardien Français-Belarusse
Cebald Debiak
sera de nouveau devant le filet des éléphants prété par Grenoble.
Lyon
L'attaquant
Mattéo Baravaglio
met un terme à sa carrière de joueur.
Mont-Blanc
Reconduction pour une nouvelle saison de l'attaquant
Samuel Guer
chez les yétis.
Strasbourg
L'attaquant canadien
Sébastien Trudeau
poursuit l'aventure avec l'étoile noire.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
?
Clermont-Ferrand
L'attaquant canadien
Cam Thomson
rejoint les sangliers en provenance d'Annecy.
HCMP
L'attaquant
Antonin Germond
ne sera plus dans l'effectif des bouquetins.
Mulhouse
Le jeune défenseur
Diego Zorita
poursuit sa route avec les scorpions.
Orléans
Arrivée chez les renards du jeune défenseur leton
Sandis Cionelis
en provenance du club Liepaja.
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