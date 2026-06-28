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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 27 & 28 Juin 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 28/06/2026 à 19:00 ✍️ Source :
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Chamonix
  • Les pionniers recrutent le défenseur finlandais Taneli Ronkainen en provenance du club hongrois de l'UTE.
Gap
  • Les rapaces signent l'attaquant Charlie Simond en provenance de Chamonix.
Grenoble Nice  

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DIVISION 1

Chambéry
  • Le gardien Français-Belarusse Cebald Debiak sera de nouveau devant le filet des éléphants prété par Grenoble.
Lyon Mont-Blanc
  • Reconduction pour une nouvelle saison de l'attaquant Samuel Guer chez les yétis.
Strasbourg  
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs

DIVISION 2
?
Clermont-Ferrand
  • L'attaquant canadien Cam Thomson rejoint les sangliers en provenance d'Annecy.
HCMP Mulhouse
  • Le jeune défenseur Diego Zorita poursuit sa route avec les scorpions.
Orléans
  • Arrivée chez les renards du jeune défenseur leton Sandis Cionelis en provenance du club Liepaja.
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 27 & 28 Juin 2026. - Transferts 2026/2027
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