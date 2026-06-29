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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 29 Juin 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 29/06/2026 à 20:12 ✍️
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Anglet
  • Arrivée à l'hormadi de l'attaquant suédois Filip Forsmark en provenance du club suédois du IF Troja-Ljungby.
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Caen
  • Signature chez les drakkars de l'attaquant américain Ben Troumbly en provenance de l'université d'Augusta.
Lyon Morzine-Avoriaz
  • Reconduction pour une nouvelle saison de l'attaquant Robin Lebrun Gilbert avec les pingouins.
Epinal
  • Signature du défenseur canadien, Félix Poulin, en provenance du HCMP.
 
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DIVISION 2
?
Annecy
  • Départ de l'attaquant Niels Martin des chevaliers du lac.
Brest
  • Départ des albatros pour un autre challenge du défenseur Eliot Weber.
  • Resignature de l'attaquant Clément Michel chez les albatros.
Montpellier
  • Arrivée chez les vipars du défenseur Eliot Weber en provenance de Brest.
Orléans Roanne
  • Arrivée chez les renards de l'attaquant Alexandre Vigor en provenance de Montpellier. 
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 29 Juin 2026. - Transferts 2026/2027
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