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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 29 Juin 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 29/06/2026 à 20:12
✍️
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Anglet
Arrivée à l'hormadi de l'attaquant suédois
Filip Forsmark
en provenance du club suédois du IF Troja-Ljungby.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Caen
Signature chez les drakkars de l'attaquant américain
Ben Troumbly
en provenance de l'université d'Augusta.
Lyon
L'attaquant russe
Evgueni Nikiforov
s'engage avec les lions en provenance de Caen.
Morzine-Avoriaz
Reconduction pour une nouvelle saison de l'attaquant
Robin Lebrun Gilber
t avec les pingouins.
Epinal
Signature du défenseur canadien,
Félix Poulin
, en provenance du HCMP.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
?
Annecy
Départ de l'attaquant
Niels Martin
des chevaliers du lac.
Brest
Départ des albatros pour un autre challenge du défenseur
Eliot Weber
.
Resignature de l'attaquant
Clément Michel
chez les albatros.
Montpellier
Arrivée chez les vipars du défenseur
Eliot Weber
en provenance de Brest.
Orléans
Prolongation de défenseur
Jules Souchère
chez les renards.
Les renards signent l'attaquant suédois
Frans Westberg Gren
en provenance du clb d'Ornskoldvik HF.
Roanne
Arrivée chez les renards de l'attaquant
Alexandre Vigor
en provenance de Montpellier.
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