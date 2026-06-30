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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 30 Juin 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 30/06/2026 à 19:00 ✍️ Source :
 

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MAGNUS

Anglet
  • Arrivée à l'hormadi de l'attaquant suédois Filip Forsmark en provenance du club suédois du IF Troja-Ljungby.
 

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DIVISION 1

Chambéry
  • Arrivée chez les élephants de l'attaquant américain Connor Gatto en provenance du club de SUNY-Oswego (NCAA III).
Dunkerque
  • Retour chez les corsaires de l'attaquant Antonin Germond après une saison au HCMP.
Lyon
  • Le gardien américain Henry Wilder ne gardera plus la cage des lions.
Villard de Lans
  • Les ours accueillent dans leur tanière l'attaquant leton Karlis Jurcenko en provenance d'Orléans.
 
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DIVISION 2
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Clermont-Ferrand
  • L'attquant Andry Grolleau portera de nouveau le maillot des sangliers.
Evry/Viry Luxembourg Montpellier
  • L'attaquant Maxence Dedreux resigne pour une nouvelle saison avec les vipers.
Orléans
  • Arrivée de l'attaquant suédois Tim Bergstrom chez les renards en provenance du club autrichien du HC Tigers.
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 30 Juin 2026. - Transferts 2026/2027
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