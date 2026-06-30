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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 30 Juin 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 30/06/2026 à 19:00
✍️
Source :
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Anglet
Arrivée à l'hormadi de l'attaquant suédois
Filip Forsmark
en provenance du club suédois du IF Troja-Ljungby.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Chambéry
Arrivée chez les élephants de l'attaquant américain
Connor Gatto
en provenance du club de SUNY-Oswego (NCAA III).
Dunkerque
Retour chez les corsaires de l'attaquant
Antonin Germond
après une saison au HCMP.
Lyon
Le gardien américain
Henry Wilder
ne gardera plus la cage des lions.
Villard de Lans
Les ours accueillent dans leur tanière l'attaquant leton
Karlis Jurcenko
en provenance d'Orléans.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
?
Clermont-Ferrand
L'attquant
Andry Grolleau
portera de nouveau le maillot des sangliers.
Evry/Viry
Le défenseur
Robin Girardot
prolonge l'aventure avec les jets.
Luxembourg
Le défenseur suédois
Ludwig Thellstrom
quitte le tornado pour rejoindre Metz.
Montpellier
L'attaquant
Maxence Dedreux
resigne pour une nouvelle saison avec les vipers.
Orléans
Arrivée de l'attaquant suédois
Tim Bergstrom
chez les renards en provenance du club autrichien du HC Tigers.
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