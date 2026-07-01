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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 01 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 01/07/2026 à 19:05 ✍️ Source :
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Grenbole
  • Arrivée du défenseur suédois Filip Windlert chez les bruleurs de loups en provenance du club suédois du Sodertalje SK.
Marseille
  • Le gardien tchèque Libor Kasik gardera pour une seconde saison la cage des spartiates.
Nice
  • L'attaquant finlandais Jesper Larinmaa ne sera plus dans l'effectif des aigles.
 

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DIVISION 1

Valence
  • Les lynx signent l'attaquant russe Nikita Klyuev en provenance d'Evry/Viry.
Valenciennes
  • Départ chez les diables rouge de l'attaquant canadien Matthew Vermaeten pour rejoindre un club anglais.
 
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DIVISION 2
?
Brest
  • Arrivée chez les albatros du défenseur canadien Thomas Peat en provenance d'Evry/Viry.
Evry/Viry Mulhouse
  • L'attaquant Quentin Mathez sera pour la saison prochaine dans l'effectif des scorpions.
 

Division 3

Avignon
  • Arrivée chez les castors du gardien canadien Ross Jones en provenance de Paris.
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 01 Juillet 2026. - Transferts 2026/2027
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