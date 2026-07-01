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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 01 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 01/07/2026 à 19:05
✍️
Source :
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Grenbole
Arrivée du défenseur suédois
Filip Windlert
chez les bruleurs de loups en provenance du club suédois du Sodertalje SK.
Marseille
Le gardien tchèque
Libor Kasik
gardera pour une seconde saison la cage des spartiates.
Nice
L'attaquant finlandais
Jesper Larinmaa
ne sera plus dans l'effectif des aigles.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Valence
Les lynx signent l'attaquant russe
Nikita Klyuev
en provenance d'Evry/Viry.
Valenciennes
Départ chez les diables rouge de l'attaquant canadien
Matthew Vermaeten
pour rejoindre un club anglais.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
?
Brest
Arrivée chez les albatros du défenseur canadien
Thomas Peat
en provenance d'Evry/Viry.
Evry/Viry
L'attaquant
Léonard Schue
ne sera plus dans le groupe des jets.
Mulhouse
L'attaquant
Quentin Mathez
sera pour la saison prochaine dans l'effectif des scorpions.
Division 3
Avignon
Arrivée chez les castors du gardien canadien
Ross Jones
en provenance de Paris.
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