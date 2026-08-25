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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 25 août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 25/08/2026 à 19:50 ✍️ La rédaction / sl Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
 

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MAGNUS

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DIVISION 1

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