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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 27 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 27/07/2026 à 19:32
✍️ La rédaction / sl
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Equipe
Pas de mouvement
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Lyon
Les lions enregistrent la signature du défenseur
Olivier Dame-Malka
en provenance de Briançon.
Les lions obtiennent en licence bleue le défenseur
Nathan Cal
ainsi que les attaquants
Grégoire Gonnard
et
Mattis Chapuis
en provenance de Marseille.
Neuilly sur Marne
Arrivée chez les bisons du gardien
Eliot Peltier
en provenance de Roanne.
Strasbourg
Le jeune attaquant
Lenny Tounkara
quitte l'étoile noire pour rejoindre Dijon en tant que licence bleue.
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DIVISION 2
Dijon
Le ducs signent le jeune attaquant
Lenny Tounkara
en licence bleue provenance de Strasbourg.
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Mouvements dans les clubs du 25 & 26 Juillet 2026.
26/07/2026 à 19:41
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