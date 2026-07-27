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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 27 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 27/07/2026 à 19:32 ✍️ La rédaction / sl Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
 

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MAGNUS

Equipe
  • Pas de mouvement
 

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DIVISION 1

Lyon Neuilly sur Marne
  • Arrivée chez les bisons du gardien Eliot Peltier en provenance de Roanne.
Strasbourg
  • Le jeune attaquant Lenny Tounkara quitte l'étoile noire pour rejoindre Dijon en tant que licence bleue.
 
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DIVISION 2

Dijon
  • Le ducs signent le jeune attaquant Lenny Tounkara en licence bleue provenance de Strasbourg.
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 27 Juillet 2026. - Transferts 2026/2027
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