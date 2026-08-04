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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 3 Août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 04/08/2026 à 05:25
✍️ La rédaction / sl
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Amiens
L'attaquant canadien
Brandon Magee
s'engage avec les Gothiques.
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DIVISION 1
Villard de lans
Le jeune défenseur
Axel Quaix
intègre à temps plein le groupe professionnel des Ours
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DIVISION 2
Toulon
Le défenseur
Kevin Richard
poursuit sa route avec les Boucanniers.
Départ de l'Attaquant
Miroslav Krivochtchekov
.
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02/08/2026 à 21:18
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