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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 4 Août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 04/08/2026 à 19:30 ✍️ La rédaction / sl Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
 

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MAGNUS

Gap
  • Les Rapaces de Gap annoncent l’arrivée pour la prochaine saison, de Patrick Kyte (ECHL) défenseur canadien de 27 ans.
 

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DIVISION 1

Valence Villard de lans  
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DIVISION 2

Brest
  • L’attaquant Dimitri Motreff signe pour une nouvelle saison avec les albatros.
Courbevoie Mulhouse Toulon
  • L'attaquant Franco-Canadien O'Brian Brodeur s'engage pour une nouvelle saison avec les Boucaniers.
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 4 Août 2026. - Transferts 2026/2027
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