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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 4 Août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 04/08/2026 à 19:30
✍️ La rédaction / sl
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Gap
Les Rapaces de Gap annoncent l’arrivée pour la prochaine saison, de
Patrick Kyte
(ECHL) défenseur canadien de 27 ans.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Valence
Re signature de l'attaquant
Maxence Bortino
.
Villard de lans
L'attaquant
Nathan Van den Abbeele
reste fidéle aux Ours.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Brest
L’attaquant
Dimitri Motreff
signe pour une nouvelle saison avec les albatros.
Courbevoie
Le portier
Trystan Tricoche
continue au sein de l'équipe D2 des Coqs.
Départ de L'attaquant
Clément Boutet
.
Mulhouse
L'attaquant
Thomas-Alexandre Ackermann
poursuit l'aventure avec les Scorpions.
Toulon
L'attaquant Franco-Canadien
O'Brian Brodeur
s'engage pour une nouvelle saison avec les Boucaniers.
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04/08/2026 à 05:25
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