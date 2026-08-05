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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 5 Août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 05/08/2026 à 19:20
✍️ La rédaction / sl
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Equipe
Pas de mouvement.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Lyon
Le defenseur
Jack Tucker
signe pour une seconde saison avec les lions.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Brest
L’attaquant
Valentin Motreff
portera pour une nouvelle saison le maillot des albatros.
Clermont-Ferrand
Les Sangliers Arvernes confirment la prolongation du défenseur
Lucas Tricot
.
Courbevoie
Le defenseur
Luca Perkins
resigne pour une nouvelle saison avec les coqs.
Toulon
Le club officialise le départ de
Thibault Geffroy
, qui ne poursuivra pas l'aventure avec les Boucaniers.
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04/08/2026 à 19:30
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