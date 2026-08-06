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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 6 Août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 06/08/2026 à 19:30
✍️ La rédaction / sl
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Briançon
L'attaquant slovaque
Timotej Sille
ne fera plus partie de l'effectif des Diables rouges.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Lyon
L'attaquant russe
Ranel Vafin
poursuivra l’aventure avec les Lions la saison prochaine !
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Brest
Départ de l'attaquant finlandais
Patrik Jaaskelainen
.
Courbevoie
Le défenseur français
Jonah Marette
, continue au sein de l'équipe des Coqs de Courbevoie !
Toulon
Les Boucaniers officialisent la signature de l'attaquant canadien
Tristan Frizado
en provenance de L'Universel Collège Sherbrooke.
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