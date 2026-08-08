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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 7 Août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 08/08/2026 à 05:52
✍️ La rédaction / sl
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Angers
Le jeune défenseur
Fiorenzo Villard
continuera son développement en Anjou en 2026/2027, il sera aussi susceptible de jouer avec les Dogs de Cholet, en D1.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Lyon
Le coach
Damien Raux
poursuivra sa mission derrière le banc des lions.
Arrivée chez les lions du défenseur américain
Chad Langlais
en provenace de Gap.
Meudon
Les Comètes de Meudon annoncent l’intégration de
Nicolas Peltier
,
Hugo Chalmel
et
Alan Baron
au groupe professionnel, trois jeunes formés au club.
Villard de Lans
Le defenseur hollandais
Jiri Zonderop
effectuera une dixième saison sous le maillot des ours.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Brest
Re signature de l'attaquant
Guillaume Desjardin
chez les albatros.
EVH 91
Evry- Viry annonce la signature en provenance de République tchèque de l'attaquant
Stepan Vimmer
.
Toulon
Les Boucaniers annoncent la prolongation de l'attaquant
Valérian Quattrini
.
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