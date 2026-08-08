Mouvements dans les clubs du 7 août 2026.

Angers
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
- Le jeune défenseur Fiorenzo Villard continuera son développement en Anjou en 2026/2027, il sera aussi susceptible de jouer avec les Dogs de Cholet, en D1.
Lyon
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DIVISION 1
Meudon
Villard de Lans
- Le coach Damien Raux poursuivra sa mission derrière le banc des lions.
- Arrivée chez les lions du défenseur américain Chad Langlais en provenace de Gap.
- Le defenseur hollandais Jiri Zonderop effectuera une dixième saison sous le maillot des ours.
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Brest
EVH 91
DIVISION 2
Toulon
- Evry- Viry annonce la signature en provenance de République tchèque de l'attaquant Stepan Vimmer.
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