Hockey Hebdo
Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 7 août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 08/08/2026 à 05:52 ✍️ La rédaction / sl Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
 

Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Angers
  • Le jeune défenseur Fiorenzo Villard continuera son développement en Anjou en 2026/2027, il sera aussi susceptible de jouer avec les Dogs de Cholet, en D1.
 

Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Lyon
  • Le coach Damien Raux poursuivra sa mission derrière le banc des lions.
  • Arrivée chez les lions du défenseur américain Chad Langlais en provenace de Gap.
Meudon Villard de Lans
  • Le defenseur hollandais Jiri Zonderop effectuera une dixième saison sous le maillot des ours.
 
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs

DIVISION 2

Brest EVH 91
  • Evry- Viry annonce la signature en provenance de République tchèque de l'attaquant Stepan Vimmer.
Toulon  
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 7 août 2026. - Transferts 2026/2027
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
← Actualité précédente Mouvements dans les clubs du 6 août 2026. 06/08/2026 à 19:30 Actualité suivante → Mouvements dans les clubs du 8 août 2026. 08/08/2026 à 19:45
Réactions (0)
Aucune réaction pour le moment.