Mouvements dans les clubs du 8 août 2026.

Club
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Lyon
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Villard de Lans
- Maxence Leroux poursuivra l’aventure avec les Lions la saison prochaine.
- Le jeune attaquant Aidan Perrot-Chafai intègre le groupe grâce à ses bonnes performances en U20 et à ses 20 matchs déjà disputés en Division 1 la saison dernière.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
Courbevoie
DIVISION 2
Toulon
- L'attaquant Karl Lacombe quitte les Français Volants Paris pour rejoindre l'effectif de l'équipe D2 des Coqs.
- Les Boucaniers annoncent la prolongation de leur gardien Jason Gibson pour cette nouvelle saison en Division 2.
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.