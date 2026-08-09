Mouvements dans les clubs du 9 août 2026.

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EHV 91
DIVISION 2
Toulon
- Le club officialise la signature de l'attaquant américain Braden Lindstrom en provenance de St. Norbert College (NCAA III)
- Les Boucaniers de Toulon annoncent la prolongation de l'attaquant Hervé Harivel pour cette nouvelle saison en Division 2 .
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