Mouvements dans les clubs du 10 août 2026.

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MAGNUS
Mont Blanc
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DIVISION 1
- L'attaquant Melvin Clotte quitte les Yétis pour rejoindre le club de Brest
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Brest
DIVISION 2
Toulon
- L'attaquant Melvin Clotte en provenance de Mont Blabnc s'engage avec les Albatros.
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