Hockey Hebdo
Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 10 août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 10/08/2026 à 19:54 ✍️ La rédaction / sl Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
 

Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS
Club
 

Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Mont Blanc
  • L'attaquant Melvin Clotte quitte les Yétis pour rejoindre le club de Brest
   
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs

DIVISION 2

Brest
  • L'attaquant Melvin Clotte en provenance de Mont Blabnc s'engage avec les Albatros.
Toulon  
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 10 août 2026. - Transferts 2026/2027
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
← Actualité précédente Mouvements dans les clubs du 9 août 2026. 09/08/2026 à 19:30 Actualité suivante → Mouvements dans les clubs du 11 août 2026. 11/08/2026 à 19:30
Réactions (0)
Aucune réaction pour le moment.