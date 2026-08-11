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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 11 août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 11/08/2026 à 19:30 ✍️ La rédaction / sl Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
 

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MAGNUS
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DIVISION 1

Morzine-Avoriaz
  • L'attaquant  Gaëtan Villiot en provenance de Briançon2 s'engage avec les Pingouins.
  
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DIVISION 2

Courbevoie Toulon  
 
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