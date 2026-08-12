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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 12 août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 12/08/2026 à 19:30 ✍️ La rédaction / sl Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
 

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MAGNUS
Equipe
  • Pas de mouvement.
 

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DIVISION 1

Valence
  • Les Lynx confirme la signature du gardien finlandais de 22 ans Topias Rovio en provenance de IPK.
  • Après deux saisons sous le maillot des Lynx, l’attaquant finlandais Otto Pitkänen quitte Valence
.   
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DIVISION 2

Toulon
  • L'attaquant Stevens Brodeur poursuivra l'aventure sous les couleurs des Boucaniers.
 
 
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