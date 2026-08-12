Mouvements dans les clubs du 12 août 2026.

Equipe
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MAGNUS
Valence
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DIVISION 1
- Les Lynx confirme la signature du gardien finlandais de 22 ans Topias Rovio en provenance de IPK.
- Après deux saisons sous le maillot des Lynx, l’attaquant finlandais Otto Pitkänen quitte Valence
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Toulon
DIVISION 2
- L'attaquant Stevens Brodeur poursuivra l'aventure sous les couleurs des Boucaniers.
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