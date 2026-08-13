Mouvements dans les clubs du 13 août 2026.

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Brest
DIVISION 2
HCMP
- Les Albatros officialisent la prolongation de leur attaquant Soren Le Roy pour la saison 2026/2027.
Dijon
- Le défenseur américain Austin Mourar ne sera plus dans l'effectif des bouquetins.
Toulon
- Le gardien Albert Bosch, en provenance de Nantes, rejoint les Ducs de Dijon.
- Le gardien Jérémy Heinrich poursuit son chemin avec les ducs.
- Le défenseur français Rémi Ruggirello en provenance de Poitiers s'engage avec les Boucaniers.
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