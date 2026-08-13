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Transferts 2026/2027 : Dijon (Les Ducs)
Mouvements dans les clubs du 13 août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 13/08/2026 à 19:15 ✍️ La rédaction / sl Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
 

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MAGNUS
Equipe
  • Pas de mouvement.
 

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DIVISION 1

Equipe
  • Pas de mouvement
  
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DIVISION 2
Brest
  • Les Albatros officialisent la prolongation de leur attaquant Soren Le Roy pour la saison 2026/2027.
HCMP
  • Le défenseur américain Austin Mourar ne sera plus dans l'effectif des bouquetins.
Dijon
  • Le gardien Albert Bosch, en provenance de Nantes, rejoint les Ducs de Dijon.
  • Le gardien Jérémy Heinrich poursuit son chemin avec les ducs.
Toulon
  • Le défenseur français Rémi Ruggirello en provenance de Poitiers s'engage avec les Boucaniers.
 
 
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