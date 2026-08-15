Mouvements dans les clubs du 14 août 2026.

Equipe
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MAGNUS
Valence
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DIVISION 1
- Arrivée de l'attaquant letton Rinalds Vutkevics dans l'effectif des Lynx en proveannce du club leton du Liepaja.
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Brest
DIVISION 2
Courbevoie
- L'attaquant canadien Mickaël Hebert prolonge l'aventure avec les albatros.
Toulon
- Le Défenseur Sacha Pons ne fera pas partie de l'effectif des Coqs.
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- Le défenseur Natan Chamard prolonge l’aventure avec les Boucaniers !
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