Hockey Hebdo
Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 14 août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 15/08/2026 à 00:35 ✍️ La rédaction / sl Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
 

Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS
Equipe
  • Pas de mouvement.
 

Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Valence
  • Arrivée de l'attaquant letton  Rinalds Vutkevics dans l'effectif des Lynx en proveannce du club leton du Liepaja.
 
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs

DIVISION 2 

Brest
  • L'attaquant canadien Mickaël Hebert prolonge l'aventure avec les albatros.
Courbevoie
  • Le Défenseur Sacha Pons  ne fera pas partie de l'effectif des Coqs.
Toulon.
  • Le défenseur Natan Chamard  prolonge l’aventure avec les Boucaniers !
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 14 août 2026. - Transferts 2026/2027
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
← Actualité précédente Mouvements dans les clubs du 13 août 2026. 13/08/2026 à 19:15 Actualité suivante → Mouvements dans les clubs des 15 et 16 août 2026. 16/08/2026 à 19:30
Réactions (0)
Aucune réaction pour le moment.