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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 9 Août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 09/08/2026 à 19:30 ✍️ La rédaction / sl Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
 

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DIVISION 2

EHV 91
  • Le club officialise la signature de l'attaquant américain Braden Lindstrom en provenance de St. Norbert College (NCAA III) 
Toulon
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