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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 9 Août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 09/08/2026 à 19:30
✍️ La rédaction / sl
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
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EHV 91
Le club officialise la signature de l'attaquant américain
Braden Lindstrom
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Les Boucaniers de Toulon annoncent la prolongation de l'attaquant
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pour cette nouvelle saison en Division 2 .
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