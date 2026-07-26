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Ligue Magnus : Angers (Les Ducs)
NON VALIDATION - Communiqué d'ANGERS
Suite à la décision de non validation de la CNSCG du vendredi 24 juillet, Communiqué des DUCS d'Angers et de l'AHCA
📅 26/07/2026 à 07:10 ✍️ La rédaction HH - cs Source : Communiqué Ducs d'Angers et AHCA
 


Photo hockey NON VALIDATION - Communiqué d


 
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