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Ligue Magnus : Angers (Les Ducs)
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Ligue Magnus : Angers (Les Ducs)
NON VALIDATION - Communiqué d'ANGERS
Suite à la décision de non validation de la CNSCG du vendredi 24 juillet, Communiqué des DUCS d'Angers et de l'AHCA
📅 26/07/2026 à 07:10
✍️ La rédaction HH - cs
Source : Communiqué Ducs d'Angers et AHCA
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
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