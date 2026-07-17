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Ligue Magnus : Rouen (Les Dragons)
Pour des raisons personnelles, Carl Mallette a inform la direction du club de Rouen quil ne pourra malheureusement pas poursuivre laventure la tte de lquipe la saison prochaine, afin de rester auprs des siens.
📅 17/07/2026 à 06:30 ✍️ Source :
 



 
Photo hockey ROUEN - Dpart de Carl Mallette - Ligue Magnus : Rouen (Les Dragons)

 
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