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Ligue Magnus : Rouen (Les Dragons)
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Ligue Magnus : Rouen (Les Dragons)
Pour des raisons personnelles, Carl Mallette a inform la direction du club de Rouen quil ne pourra malheureusement pas poursuivre laventure la tte de lquipe la saison prochaine, afin de rester auprs des siens.
📅 17/07/2026 à 06:30
✍️
Source :
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