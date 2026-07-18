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Les 4 quipes de Synerglace Ligue Magnus de la Rgion Sud, Nice, Marseille, Gap et Brianon saffronteront dans un tournoi amical entre le 21 aot et 05 septembre.
📅 18/07/2026 à 07:15 ✍️ La redaction / cs Source : Info Clubs
 


 
Photo hockey TOURNOI de Prparation REGION SUD - Ligue Magnus


Photo hockey TOURNOI de Prparation REGION SUD - Ligue Magnus
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