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Hockey Mineur : Villard-de-Lans (Les Ours) ← Retour
Hockey Mineur : Villard-de-Lans (Les Ours)
Stages d't chez les Ours de Villard-de-Lans pour les U9,U11,U13 et U15.
📅 24/06/2026 à 18:16 ✍️ Source : Lres Ours de Villard de lans / jz
PARTICIPER AU STAGE D'ÉTÉ ORGANISÉ PAR
LE CLUB DES OURS
 
Il  reste encore quelques places sur ces deux stages


Catégories

U9/U11 ? 27 au 31 juillet
U13/U15 ? 03 au 07 août


Pour s'inscrire, téléchargez la plaquette sur notre site internet, à envoyer rempli à

lesours.stage.tournoi@gmail.com 

La plaquette du STAGE

PROGRAMME :
 
? Entraînements glace
?? Hors glace
? Séance vidéo
? Activité de plein air
? Match

Photo hockey Stage d


 
Photo hockey Stage d
 
 
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