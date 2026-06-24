Hockey Mineur : Villard-de-Lans (Les Ours)

Stages d't chez les Ours de Villard-de-Lans pour les U9,U11,U13 et U15.

Hockey Mineur : Villard-de-Lans (Les Ours)

PARTICIPER AU STAGE D'ÉTÉ ORGANISÉ PAR

LE CLUB DES OURS

Il reste encore quelques places sur ces deux stages





Catégories :



U9/U11 27 au 31 juillet

U13/U15 03 au 07 août U9/U1127 au 31 juilletU13/U1503 au 07 août





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