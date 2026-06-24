Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Hockey Mineur : Villard-de-Lans (Les Ours)
← Retour
Hockey Mineur : Villard-de-Lans (Les Ours)
Stages d't chez les Ours de Villard-de-Lans pour les U9,U11,U13 et U15.
📅 24/06/2026 à 18:16
✍️
Source : Lres Ours de Villard de lans / jz
PARTICIPER AU STAGE D'ÉTÉ ORGANISÉ PAR
LE CLUB DES OURS
Il reste encore quelques places sur ces deux stages
Catégories
:
U9/U11
27 au 31 juillet
U13/U15
03 au 07 août
Pour s'inscrire, téléchargez la plaquette sur notre site internet, à envoyer rempli à
lesours.stage.tournoi@gmail.com
La plaquette du STAGE
https://bit.ly/3Ndb2Us
PROGRAMME
:
Entraînements glace
Hors glace
Séance vidéo
Activité de plein air
Match
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
← Actualité précédente
18/04/2026 à 17:30
Actualité suivante →
30/06/2026 à 18:05
Réactions (0)
Aucune réaction pour le moment.
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
Se connecter
Créer un compte
trueanal.org
...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales