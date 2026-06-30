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BOUK'S CAMP ... Le stage 1 se droulera du lundi 17 au vendredi 21 aot 2026. Le stage 2 se droulera du lundi 24 au vendredi 28 aot 2026.
📅 30/06/2026 à 18:05
✍️
Source : HCMP
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06 81 84 45 33
alexis.gomane@gmail.com
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