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Division 1 : Strasbourg (L'Etoile Noire)
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Division 1 : Strasbourg (L'Etoile Noire)
STRASBOURG - Programme de Préparation
Calendrier des matchs de préparation à la saison 2026-2027 de l'Etoile Noire de Strasbourg. Au programme Mechelen x3 (Bel), Franches Montagnes (Ch), Luxembourg, Epinal ...
📅 28/07/2026 à 13:30
✍️ La redaction / cs
Source : Communiqué de Strasbourg
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MT BLANC - Le programme de préparation
28/07/2026 à 11:30
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