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Division 1 : Strasbourg (L'Etoile Noire) ← Retour
Division 1 : Strasbourg (L'Etoile Noire)
STRASBOURG - Programme de Préparation
Calendrier des matchs de préparation à la saison 2026-2027 de l'Etoile Noire de Strasbourg. Au programme Mechelen x3 (Bel), Franches Montagnes (Ch), Luxembourg, Epinal ...
📅 28/07/2026 à 13:30 ✍️ La redaction / cs Source : Communiqué de Strasbourg
 

Photo hockey STRASBOURG - Programme de Préparation - Division 1 : Strasbourg (L\
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