Nitra - Bratislava : 6-2 (1-0)



Humenné - Trenčín : 3-2 TAB

Skalica - Prešov : 3-4

TASR Nitra cartonne au premier match de la finale

Une finale logique après tout entre les deux premiers de la saison régulière, qui posera son empreinte sur la série dès le premier match. Nitra n'a pas fait de détail en s'imposant largement face au Slovan qui a explosé au dernier vingt. les deux équipes se neutralisent au premier vingt avec un but chacune. Le deuxième tiers est surdominé par Nitra qui contrôle tous les aspects du jeu, repasse devant mais se fait égaliser sur une des rares occasions visiteuses. Janus qui a tant tenu les siens dans le cours du jeu malgré le bombardement finit par céder au dernier tiers. Hrnka, Lacka et Turansky marquent sans réplique dans les 8 premières minutes. En powerplay, Jackson alourdit encore la mise. Très large victoire méritée du Corgoň dans un match parfaitement maîtrisé s'il continue sur cette voie, il pourrait être champion vite. Pour Bratislava il faut vite se réveiller pour ne pas se retrouver en difficulté dans la finale.



Humenné s'impose à domicile pour l'honneur aux tirs au but contre le Dukla. A la moitié du matchs les lions mènent 2-0. En trente secondes Trenčín égalise. Le dernier tiers est disputé mais sans but. La prolongation ne donne rien, en fusillade tous les tireurs de l'armée sont repoussés. A l'inverse deux joueurs du HC 19 marquent et donnent la victoire aux lions qui confortent leur quatrième place.

Prešov profite du revers du Dukla pour reprendre la première place après sa victoire étriquée à Skalica. Avtsin avait ouvert le score en powerplay mais les rois ont marqué trois buts d'affilée dont un doublé de Barcík. Dans les 2 dernières minute du tiers médiant, Avtsin et Feranec permettent aux chevaux d'égaliser. Avtsin complète le tour du chapeau au dernier tiers en offrant la victoire et la première place aux siens.



Classement barrages :