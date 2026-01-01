Nitra - Bratislava : 4-3 ap (4-3)



TASR Nitra remporte le titre en prolongation à domicile - Bratislava : 4-3 ap

Mené 3-1 dans la finale, Nitra est parvenu à arracher un septième match à domicile et part donc favori pour être sacré. Le Slovan doit se reprendre pour remporter le titre. Le premier tiers est disputé et équilibré mais ce sont bien les locaux qui ouvrent la marque par Stacha. Dès la reprise de la deuxième période, Takáč égalise. Nitra parvient à repasser devant à la mi-match grâce à l'inévitable Passolt. Le Slovan domine largement le jeu et logiquement égalise, une deuxième fois grâce à Takáč. Moins de deux minutes plus tard, Královič converti les efforts des visiteurs et leur donne l'avantage pour la première fois de la rencontre.

Au dernier tiers poussé par son public, le Corgoň force le verrou et revient au score grâce à Krištof. La domination locale ne donne rien et il faut se séparer sur un score nul. Le titre sera donc décidé en prolongation. Bratislava se montre plus dangereux et plus inspiré mais le score ne bouge pas. Plutôt contre le cours du jeu les locaux finissent par l'emporter. Lawrence fait mine de contourner la cage et remet très intelligemment au premier poteau où Chrenko reprend victorieusement dans l'angle ouvert alors que Kiviaho n'a rien vu.

Nitra remporte le titre de champion de Slovaquie au bout du suspense après une finale incroyable où il a été mené 3-1 et finit par l'emporter. Deuxième titre en trois ans pour le club du Corgoň qui disputait sa troisième finale de suite et sa quatrième en six ans. Le titre repasse à l'ouest !