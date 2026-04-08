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Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Peur bleue
 
Nitra remporte le quatrième match mais s'est fait très peur avec le retour de Poprad
 
Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 08/04/2026 à 20:54
Poprad - Nitra : 4-5 (1-3)

Photo hockey Tipsport Liga : Peur bleue - Tipsport Liga
TASR
Nitra s'impose dans un match 4 à suspense à Poprad
La partie démarre bien pour Poprad qui doit l'emporter pour égaliser. Bodák ouvre rapidement le score puis Bjalončík double la mise. Tout roule pour les locaux, mais en toute fin de tiers Nitra réduit l'écart. Jackson égalise peu après le retour au jeu. Hrnka donne l'avantage, le naufrage local se poursuit dans ce tiers médiant avec un troisième but encaissé, cette fois signé Passolt. Profitant d'un powerplay au dernier vingt, Török réduit l'écart. Mais Poprad est à son tour pénalisé et Buček redonne deux longueurs d'avance aux siens. Cracknell permet aux chamois de recoller, ces derniers font le siège du but visiteur dans les dernières minutes, mais le score ne bouge plus. Nitra remporte un troisième succès consécutif dans la série et se place à une victoire de la finale, ce serait sa troisième d'affilée.
 
 
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