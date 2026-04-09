Bratislava : 1-4 (1-2)



TASR Nijhoff et le Slovan donne une leçon de réalisme à Košice Košice -: 1-4 (1-2) Košice a semble-t-il fait le boulot le plus dur en allant chercher un match à l'extérieur mais il faut maintenant assurer à domicile face à son rival de toujours, Bratislava qui va tenter de récupérer l'avantage de la glace. Les locaux dominent largement le premier tiers mais sans parvenir à ouvrir le score. Sur un powerplay, Nijhoff débloque le compteur visiteur. Au deuxième tiers, le jeu est plus équilibré. Nijhoff creuse l'avance du Slovan en powerplay. Dans la foulée, Marcinko marque déjà un troisième but. Riečický quitte sa cage, lui qui a encaissé déjà 3 buts sur à peine 8 lancers, il est remplacé par Jurčák. A force de tentatives, Košice finit par enfin débloquer son compteur après 33 minutes de stérilité, Jellúš réduit l'écart. Au dernier tiers, Bratislava cadenasse et les locaux continuent de se casser les dents face à un vigilant Kiviaho. En fin de partie, les locaux sortent leur gardien et Bakoš alourdit la marque en cage vide.

Bratislava a été extrêmement réaliste en marquant deux fois en suppériorité, une fois en cage vide et sur un break, en tenant alors qu'elle a été largement dominée. Un succès important qui permet au Slovan de prendre les commandes de la série. Košice très dominateur n'a pourtant marqué qu'une fois sur plus de trente lancers. Il faudra largement être plus constructif pour espérer égaliser dès demain.

