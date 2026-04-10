Košice - Bratislava : 0-2 (1-3)



Humenné - Prešov

Skalica : 4-5 ap



TASR Dmowski et le Slovan l'emportent à Košice au match 4 Trenčín -: 4-5 ap

Le Slovan a récupéré l'avantage de la glace avec une belle victoire réaliste espère poursuivre sa bonne forme lui qui reste sur deux victoires de suite. Košice doit l'emporter pour égaliser et ne pas se retrouver en position très délicate. Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire pour ce match 4, à peine une minute après le coup d'envoi Dmowski, plein axe ouvre le score. Contrairement à la veille, les deux équipes se neutralisent sur un très bon rythme. Le second tiers est plus fermé mais Marcinko double la marque. Košice qui pourtant tire de l'arrière autant dans le score que dans la série ne parvient pas à se montrer dangereux au dernier et s'incline une troisième fois dans la série et cette fois sans marquer de but face à Janus qui blanchit avec 23 arrêts.

Bratislava est à une victoire de la finale et pourrait se qualifier dès dimanche et à domicile qui plus est. Košice est dos au mur et devra remporter tous les matchs qu'il reste pour ne pas perdre son titre. C'est ce qu'il avait fait en quarts, menés 3-1 par Banská Bystrica les métallurgistes s'étaient finalement imposés.



TASR Skalica s'impose à Trenčín

Skalica a remporté son premier match des barrages et espère enchaîner pour ne pas se faire trop distancer. Le Dukla qui a subi son premier revers lors de la dernière rencontre a perdu la première place et veut rebondir toujours à domicile. Les rois démarrent à toute allure la rencontre et Obdržálek très en vue dans ces barrages ouvre le score. Jurák double la mise sur un jeu de puissance, Kotvan porte déjà le score à 3-0. Rien ne va plus pour Junca. En toute fin de période, Starosta débloque enfin le compteur local. Dès la reprise, Bezúch permet aux militaires de recoller. A la mi-match Descheneau égalise. Joie de courte durée, pénalisés dans la foulée, les locaux sont punis par Kuba. Au dernier tiers, Šátek double l'avance de Skalica qui décidément fait un excellent match.Mais en une petite minute, le double avantage est effacé par Trenčín. Bellerive puis Hlaváč marquent et égalisent. Il faut se rendre en prolongation, il faut moins de deux minutes à Kuba pour donne la victoire à Skalica, sa deuxième de suite. La première d'une équipe de Tipos SHL contre une de Tipsport Liga. Pour autant les rois sont encore à 7 points de la tant convoitée deuxième place. Un gouffre mais il reste encore six matchs à disputer, donc 18 points à prendre, rien n'est perdu.

Humenné voit les places vers l'élite slovaque s'éloigner et doit l'emporter à domicile pour espérer réduire l'écart. Prešov reste sur trois victoires de suite et a pris la tête des barrages, les chevaux semblent plutôt en forme, ils devront confirmer. Le premier vingt voit les visiteurs prendre les devants grâce à Frič. Malgré une domination très nette des chevaux au tiers médiant, ceux-ci ne marquent pas et Vrábeľ égalise pour les lions. Prešov ne panique pas et au dernier tiers fait la différence. Indrašis donne l'avantage avant que Cormier ne double la mise. Le HC 19 ne s'en relevera pas et glisse à la dernière place des barrages mais mathématiquement rien n'est perdu pour les lions.

Classement barrages :