Nitra - Poprad : 4-2 (4-1)



TASR Nitra Ã©limine Poprad en cinq matchs et rejoint la finale - Poprad : 4-2 Nitra après deux victoires à l'extérieur et trois d'affilée dans la série n'a plus besoin que d'un succès pour se qualifier pour sa troisième finale d'affilée. A domicile le CorgoÅˆ à toutes les cartes en main pour en finir. Poprad qui avait bien démarré s'est ensuite effondré et doit à tout prix se ressaisir sous peine d'être déjà éliminé des playoffs. Les visiteurs démarrent bien et mettent la pression sur leur adversaire, Šotek ouvre logiquement la marque (0-1). La réaction de Nitra ne se fait pas attendre, et quelques minutes plus tard Turanský égalise (1-1).

Poprad reprend bien la deuxième période et dès la première minute de jeu Nauš leur donne l'avantage (1-2).

Le CorgoÅˆ ne tarde pas à refaire surface et inverse très fort la tendance, Graham égalise assez vite (2-2).

Moins d'une minute plus tard, Lacka donne l'avantage aux locaux (3-2).

La partie est complètement retournée mais les esprits s'échauffent et les fautes tombent. Les powerplays restent muets. Poprad peine à dominer le dernier tiers, même si les chamois proposent quelques bonnes tentatives. Ils sortent leur gardien en fin de partie pour tenter leur dernier atout. Graham conclut dans la cage vide (4-2).

Nitra rejoint la finale pour la troisième année de suite tandis que Poprad pas vraiment à l'aise durant toute la série, quitte la compétition sans vraiment de surprise.