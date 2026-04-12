Bratislava - Košice : 0-3 (3-2)



Prešov - Skalica : 4-2

Trenčín - Humenné : 4-1

TASR Košice avec une défense de fer s'impose et sauve sa tête

Košice dos au mur dans la série a réagit de la meilleure des manière à Bratislava en l'emportant nettement et réduisant l'écart dans la série. Les visiteurs dominent le premier tiers mais le score ne bouge pas. Les efforts des métallurgistes payent au tout début du deuxième vingt et Repčík ouvre le score. Moins de vingt secondes plus tard, Petráš double déjà la mise. Le Slovan inverse bien la tendance mais sans succès. Le dernier tiers est à sens unique, le Slovan surdomine le jeu mais se casse les dents sur Riečický impérial qui repousse 24 lancers et signe un blanchissage dans un moment clé de cette demi-finale.

Košice sauve une première balle de match et ramène la série à domicile mardi prochain. Il faudra encore l'emporte pour pousser jusqu'au septième match décisif. Bratislava fera tout pour ne pas subir sa première défaite à l'extérieur des playoffs.



Prešov s'impose pour la cinquième fois de suite dans ces barrages et continuer de truster la tête. Skalica vainqueur de ses deux dernières rencontres doit cette fois s'incliner de justesse. Après un premier tiers sans but inscrit, Bukarts donne l'avantage aux chevaux au tiers médiant. Dès le début du dernier vingt, Janík égalise. Dans la même minute de jeu, Cormier puis Hamráček marquent et donnent de l'air aux locaux. Les rois forcent, sortent leur gardien et Barcík rapproche la marque. Le pressing visiteur continue, mais cette fois Indrašis marque dans la cage vide. Prešov est à un succès du maintien.

Après deux défaites consécutives, le Dukla a remis les pendules à l'heure avec un succès confiant contre Humenné qui décroche. Descheneau donne l'avantage aux locaux en powerplay. Au deuxième tiers, trois buts sans réplique permettent à Trenčín de se détacher. Borov sauve vainement l'honneur des lions au dernier vingt.

Les barrages continuent mardi, si les deux clubs de Tipsport Liga l'emportent alors ils seront sauvés et les deux équipes de Tipos SHL ne pourront pas monter.



Classement barrages :