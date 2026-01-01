Košice - Bratislava : 2-3 (2-4)



Trenčín - Prešov : 4-1

Humenné - Skalica : 2-1

TASR Le Slovan remporte un match fou et rejoint la finale

Košice toujours dos au ravin devait encore l'emporter dans la série pour rester en vie face au Slovan qui cherche à conclure au plus vite et s'éviter un septième match toujours incertain. La partie démarre bien côté visiteur avec de la pression et de bons lancers. Logiquement, les aigles ouvrent le score grâce à Šimun. Les locaux poussés par leur public inversent progressivement la tendance et Kohút égalise. En fin de tiers, Bratislava est sanctionné et Repčík donne l'avantage aux métallurgistes. Košice réutilise la même stratégie que le dernier match, se claquemurer en défense et tenir sous les assauts adverses. Un jeu risqué qui aurait pu marcher mais qui va complètement se retourner. Le tiers médiant voit le score ne pas évoluer, le dernier tiers est du même acabit. En fin de match le Slovan sort son gardien et Takáč égalise. Tout est à recommencer pour les locaux qui se voyaient déjà sauvés. Mais le cauchemar n'est pas terminé, Košice est pénalisé. Le powerplay du Slovan fait merveille et Dmowski donne l'avantage alors qu'il ne reste plus qu'une petite minute à jouer. Les oranges atterés, sortent à leur tour leur gardien mais ne reviendront pas et sont éliminés à domicile après n'avoir pas pu remporter le moindre match devant leur public. Le champion en titre doit rendre sa couronne et Bratislava ira en finale défier Nitra à partir de dimanche.

Le Dukla reprend la tête de la poule de barrages avec un net succès à domicile contre Prešov. Dans ce succès, Descheneau inscrit un doublé et Ahl marque trois points.

Le HC 19 s'impose à domicile d'une courte tête contre Skalica avec deux points de Žitný dans le match à ne pas perdre, en effet le vaincu est éliminé de la course à la montée, et c'est donc finit pour les rois qui sont trop loins pour rejoindre la deuxième place. Humenné à encore une mince chance mais il faudrait gagner les quatre matchs restant en espérant que l'un de ses deux prédécesseurs les perde les quatre, ça s'annonce extrêmement compliqué.

Classement barrages :