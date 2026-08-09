Hockey Hebdo
Division 1 : Valence (Les Lynx) ← Retour
Division 1 : Valence (Les Lynx)
VALENCE - Calendrier de Pré-Saison
Les Lynx reprennent les entraînements le 17 août et auront 5 matchs de préparation dont 3 dans leur tanière. Au programme TJ Lokomotiva, Montpellier, Roanne et Lyon.
📅 09/08/2026 à 18:04 ✍️ La redaction / cs Source : Communiqué de Valence
 


Photo hockey VALENCE - Calendrier de Pré-Saison - Division 1 : Valence (Les Lynx)
Fiche club et composition - Cliquer sur l'Image

Photo hockey VALENCE - Calendrier de Pré-Saison - Division 1 : Valence (Les Lynx)
Calendrier complet des Amicaux - Cliquer sur l'Image
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
← Actualité précédente LYON - programme de PRE-SAISON 09/08/2026 à 07:15 Actualité suivante → CAEN - Le programme de préparation 13/08/2026 à 11:30
Réactions (0)
Aucune réaction pour le moment.