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Hockey Mineur : Villard-de-Lans (Les Ours)
Villard - Stage TOUSSAINT - U9 à U11
La section Mineur des Ours de Villard de lans organisent un stage U9 à U11 du 19 au 23 octobre 2026
📅 27/08/2026 à 18:29 ✍️ La rédaction HH - cs Source : Villard de Lans /jz
Photo hockey Villard - Stage TOUSSAINT - U9 à U11 - Hockey Mineur : Villard-de-Lans (Les Ours)
TOUTES LES INFOS en cliquant sur l'image


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