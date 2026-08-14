AMIENS U20 - Calendrier de préparation

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27/08/2026 à 18:29

Villard - Stage TOUSSAINT - U9 à U11

07/07/2026 à 17:45

TOURNOI HCMP - Septembre 2026

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Hockey Mineur : Amiens U20 (Les Gothiques)

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