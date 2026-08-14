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Hockey Mineur : Amiens U20 (Les Gothiques)
AMIENS U20 - Calendrier de préparation
Programme de préparation U20.. Au programme, Cergy, Rouen et Caen.
📅 14/08/2026 à 10:30 ✍️ La rédaction / cs Source : Communiqué Amiens
 

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